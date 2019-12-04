استعادة‭ ‬الماضى‭ ‬بعين‭ ‬الحاضر: فى ختام فعاليات مهرجان القاهرة السنمائي الدولى 41

قدّم مهرجان القاهرة السينمائى الدولى الذى اختتمت فعاليات دورته الـ41 التى تحمل اسم الناقد الفنى الراحل يوسف شريف رزق الله، خلال الأيام الماضية، مجموعة جريئة ومُنوعة من الأفلام والوثائقيات من جميع أنحاء الشرق الأوسط، التى حاولت إلقاء الضوء على الصراعات من أجل السلطة والنفوذ فى عالم عربى يشهد منذ سنوات تغيّرًا يصعب على أحد التنبؤ بمشهد النهاية، وأخرى تناقش قضايا الانتماء والهوية والوطن.

رغم أن الهدف واحد، لكن طريقة الطرح والتناول كانت البطل هنا، ففى الفيلم اللبنانى «بيروت المحطة الأخيرة» الحائز على جائزة أحسن فيلم غير روائي، نجد المخرج إيلى كمال لا يقطع حبل ذكرياته الخاصة، ليتوقف عند مجزرة، أو محطة قطار، أو سكة جديدة. إذ يترك الزمن ينساب، من دون أن ينتقى أولويات، فرغم أن الفيلم ذو لغة توثيقية لكنه

ليس وثائقياً. المحور الأساسى الوحيد هنا، هو استعادة الماضى بعين الحاضر.

وبرؤى ثاقبة روى المخرج الوثائقى التونسى سامى التليلى حقبة زمنية عاشت فيها تونس أزمة سياسية حادة، ألا وهى الإضراب العام الذى أعلنه الاتحاد العام التونسى للشغل بقيادة النقابى حبيب عاشور يوم 26 يناير سنة 1978 ، فى فيلم «عالبار».

أما المخرج المغربى حسين بن جلون، قرر أن يتطرق إلى القضية الفلسطينية فى فيلمه الجديد «من أجل القضية» عن تجربة شخصية عاشها، لتذكير العرب بالقضية الفلسطينية حتى لا تمضى فى طى النسيان.