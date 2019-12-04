حرص مجلس نقابة المهن الموسيقية ونقيبها الفنان هاني شاكر علي حضور عزاء المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم الذي وافته المنية بمستشفى المعادي العسكري. وقام نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة بتقديم واجب العزاء لنجل المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم وعائلته. وقدم الراحل شعبان عبد الرحيم مسيرة فنية حافلة في الغناء الشعبي بعد ان قدم عشرات الاغاني اشهرها "مواطن ومخبر وحرامي" و"أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" وساهم في اشتراكه بعدد من الأفلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي" تلاها مايقرب من عشرة أفلام سينمائية أخرى بجانب خوضه العديد من الأعمال المسرحية التي بدأها مع الفنان الكبير سمير غانم وأيضا أكثر من خمسة عشر مسلسلا تليفزيونيا. Advertisements

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صور .. نقيب الموسيقيين ومجلس النقابة يقدمون واجب العزاء لأسرة شعبان عبد الرحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.