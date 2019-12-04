الإعلامية ليلى العنزى تتصدر الأكثر مبيعا بكتاب"أكون"

تميزت الإعلامية الكويتية ليلى العنزى بموهبة كبيرة فى مجال الطاقة والتنمية الذاتية.

حيث قدمت أكثر من تجربة ناجحة فى هذا المجال حتى لقبت ب"ليلى كايزن" من خلال ممارستها للعلوم اليابانية المتقدمة والبرمجة اللغوية العصبية(ريتشارد باندلر).

وأستطاعت "كايزن" أن تثير الجدل بين المهتمين بمجال الطاقة والتنمية الذاتيه مؤخرا،عبر صفحات السوشيال ميديا

المختلفة، وذلك من خلال مؤلفاتها التى تتصدر قائمة الأكثر مبيعا فى مكتبات فيرجن ستور،وجرير.

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ويعد اهم تلك الكتب"غدا كان يوما جميلا"وكتاب"أكون" الذى تكشف من خلاله عدة أمور خطيرة فى هذا النحو للتغلب على الكثير من المشاكل الحياتية التى

نواجها يوميا.

وقدمت العديد من الدورات في جميع دول الخليج والتي كان من أبرزها : "دورة التوافق الذبذبي" و "دورة طاقة المكان" و "دورة الإستحقاق" و "دورة طاقة المال".

ونجحت "ليلى" بعد ذلك لتصبح إعلامية مميزة تقدم الآن عدة برامج من أنجحها برنامج : "هاش تاق" على قناة "صوت الخليج" ، مع زوجها الإعلامي الشهير "مشاري المضاحكة"، والذي يناقش مجال تطوير الذات والطاقة الإيجابية.