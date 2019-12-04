صور.. حضور حجازي متقال بعزاء شعبان عبد الرحيم

حضر الفنان حجازي متقال إلى سرداق عزاء الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم، والمقام في منظقة الشيشيني بحي فيصل.

وكان الفنان الراحل شعبان عبد الرحيم توفى أمس بعد تعرضه لأزمة صحية، دخل على إثرها مستشفى المعادي العسكري، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة هناك، عن عمر يناهزالـ 62 عامًا.

كما شيعت جنازة الفنان الشعبى شعبان عبد الرحيم، عصر اليوم من مسجد السيدة نفيسة، بعد أداء صلاة الجنازة عليه، وحضر الجنازة عدد من نجوم الفن من بينهم: محمود الليثي، منير مكرم، عبدالباسط حمودة.

Advertisements