صور .. انهيار ابن شعبان عبد الرحيم خلال عزاء والده

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دخل نجل الفنان راحل شعبان عبد الرحيم في وصلة بكاء، وذلك أثناءأخذه لعزاء والده بسرداق بجوار منزلهم في حي الشيشيني بمنطقة فيصل.
وكانت أسرة الفنان الشعبي الراحل شعبان عبدالرحيم، استقبلت المعزين، ومن بينهم نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والذي حضر برفقة وفد من النقابة، و السياسي الكبير عمرو موسى،الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، والنجم حجازي متقال.
يذكر أن آخر أعمال النجم الشعبي شعبان عبد الرحيم كليب بعنوان اللي مع ربنا، والذي حقق نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.
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