فيديو .. بدرية طلبة تجهز لعرض مسرحيتها بالرياض رغم مرضها

نشرت مديرة أعمال النجمة بدرية طلبة فيديو، عبر حساب بدرية الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وظهرت بدرية من خلاله وهي تعلق المحاليل الطبية، بالإضافة إلى تظبيط المكيب لها، من أجل التجهيز لعرض مسرحيتها بمدينة الرياض.
وعلقت مديرة أعمال بدرية طلبة على الفيديو، قائلة: انا كان لازم انزل الفيديو ده حتي لو هتزعلي مني يااحلي بدرية في الدنيا وربنا يقومك بالف سلامة ياحبيبتي وربنا يحميكي ويحفظك منكل شر.
يذكر أن الفنانة بدرية طلبة تتواجد حاليًا في المملكة العربية السعودية، للمشاركة في العرض المسرحي لوكاندة الأوباش الذي يعرض ضمن موسم الرياض.
ومسرحية لوكاندة الأوباش بطولة كل من حسن الرداد، مايا دياب، ماجد المصري، بدرية طلبة، حمدي الميرغني، أوس أوس، إيمان العاصي، هالة فاخر، سعد الصغير، حسن عبد الفتاح، إنجي علي، والمسرحية من تأليف محمد عز، وإخراج الدكتور أشرف زكي.
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