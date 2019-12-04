محمد رمضان يكشف موعد حفله بالمغرب

روَّج النجم محمد رمضان حفله القادم بدولة المغرب يوم 29 ديسمبر من الشهر الجاري وذلك عبر حسابه بموقع التبادل الصور والفيديوهات الإنستجرام. وعلَّقت "رمضان" علي الصورة قائلًا: "أقوي حفلة في مراكش الاحج 29 ديسمبر ساحة مسجد الفنا". مراكش الاحج 29 ديسمبر ساحة مسجد الفنا". ومن ناحية أخري يستعد محمد رمضان من تصوير مسلسله الجديد "البرنس" لرمضان 2020 مع المخرج محمد Advertisements سامي. سامي. ومسلسل "البرنس" بطولة كلا من: محمد رمضان وغادة عادل وإيمان العاصى وروجينا وأحمد زاهر وعبدالرحمن أبو زهرة وصفاء الطوخى وآخرون وهو تأليف وإخراج محمد سامي، وإنتاج شركة سينرجى. ويشار أن آخر أعمال محمد رمضان أغنية بعنوان "ماني" والتي حققت نجاحًا كبيرًا بموقع الفيديوهات الشهير اليويتوب.

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