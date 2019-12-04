تراند اليوم : هي أميرة قلبي .. ليلي علوي تعبر عن حبها لشقيقتها بكلمات مؤثرة

هنأت الفنانة ليلى علوي شقيقتها بعيد ميلادها الموافق 4 ديسمبر الجاري.
نشرت ليلى علوي عبر حسابها الخاص على Instagram، مقطع فيديو يحتوي على عدد من الصور رفقة أختها وعلقت عليه قائلة: “4 ديسمبر يوم ما اتولدت أختي الصغيرة كان يوم مهم جداً في حياتي، ومش ممكن أنساه كنت فرحانة إن بقى ليا اخت، وإني هلعب معاها بس زعلت أوي يوميها عشان ماما باتت في المستشفى، وما كانتش بايتة في البيت بس تاني يوم لما روحت وشوفتها حبيتها على طول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتي اللي هاخد بالي منها ولغاية النهارده بس الآية اتقلبت”.
تابعت: “بقت هي اللي بتاخد بالها مني وهي العيلة والسند وضهري وهي اللي بتحفزني على كل حاجة حلوة في الحياة بعشقها وبحبها هي إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان، بحبك يا أحلى، أخت في الدنيا يا بنتي وصاحبتي وكل حاجة في الدنيا .. بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض”.
يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان آخر أعمالها الدرامية مسلسل ”هي ودافنشي” الذي عرض في رمضان 2016 وشاركها في بطولته خالد الصاوي، وآخر أعمالها السينمائية فيلم ”الماء والخضرة والوجه الحسن”، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من إخراج يسري نصر الله.
يذكر أن ليلى علوي كانت قد شاركت مؤخرًا في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان “مالمو” للسينما العربية، بالسويد كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب كل من المخرج التونسي رضا الباهي والناقد العراقي قيس قاسم.