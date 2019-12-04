تراند اليوم : هي أميرة قلبي .. ليلي علوي تعبر عن حبها لشقيقتها بكلمات مؤثرة

هنأت الفنانة ليلى علوي شقيقتها بعيد ميلادها الموافق 4 ديسمبر الجاري.‏

نشرت ليلى علوي عبر حسابها الخاص على Instagram، مقطع فيديو يحتوي على عدد من الصور رفقة أختها ‏وعلقت عليه قائلة: “4 ديسمبر يوم ما اتولدت أختي الصغيرة كان يوم مهم جداً في حياتي، ومش ممكن أنساه ‏كنت فرحانة إن بقى ليا اخت، وإني هلعب معاها بس زعلت أوي يوميها عشان ماما باتت في المستشفى، وما ‏كانتش بايتة في البيت بس تاني يوم لما روحت وشوفتها حبيتها على طول، وكنت حاسة إنها العروسة بتاعتي ‏اللي هاخد بالي منها ولغاية النهارده بس الآية اتقلبت”.‏

تابعت: “بقت هي اللي بتاخد بالها مني وهي العيلة والسند وضهري وهي اللي بتحفزني على كل حاجة حلوة ‏في الحياة بعشقها وبحبها هي إنسانة نادرة بأخلاق الأمراء بجد هي وجوزها وطلعت بناتها كده كمان، بحبك يا ‏أحلى، أخت في الدنيا يا بنتي وصاحبتي وكل حاجة في الدنيا .. بوسة كبيرة وربنا يخلينا لبعض”.‏

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يشار إلى أن ليلى علوي غابت عن رمضان 2019، وكان آخر أعمالها ‏الدرامية ‏مسلسل ‏‏”هي ‏ودافنشي” ‏الذي ‏عرض في رمضان ‏‏2016 ‏وشاركها في بطولته خالد الصاوي‎، وآخر ‏أعمالها ‏السينمائية ‏فيلم ‏‏”الماء ‏والخضرة ‏والوجه الحسن”، وشاركها البطولة منة شلبي وباسم سمرة وهو من ‏إخراج ‏يسري نصر ‏الله‎.‎ ‎

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يذكر أن ليلى علوي كانت قد شاركت مؤخرًا في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان “مالمو” ‏للسينما ‏العربية، ‏بالسويد كعضو لجنة تحكيم الأفلام الروائية الطويلة إلى جانب كل من المخرج التونسي رضا ‏الباهي ‏والناقد ‏العراقي قيس قاسم‎.‎