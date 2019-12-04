تراند اليوم : العناية الإلهية تنقذ منة فضالي من الإكتئاب – صورة

شاركت الفنانة منة فضالي الجمهور بمجموعة صور جديدة بدون فلاتر.‏

نشرت منة فضالي الصور عبر حسابها الخاص على Instagram، وعلقت عليها قائلة: “أتمنى وأدعو ألا أفقد ‏ثقتي بنفسي، أتمنى ألا أصبح ذات يوم تلك الفتاة التي لا تثق بنفسها، أتمنى أن لا أصبح تلك الفتاة التي لا تملك ‏الثقة لتخطو داخل غرفة ما، أتمنى ألا أفقد نفسي في شخص آخر، متناسية حياتي”.‏

يذكر أن منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيقولا معوض، وناهد السباعي، ‏وبسمة، ‏وخالد ‏أنور، وسارة ‏الشامي، من ‏تأليف أحمد حليم، وإخراج ‏محمد ‏هشام الرشيدى، ولم يتم تحديد الموعد ‏النهائي ‏لعرضه‎.‎

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‎”‎ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه ‏مستوحاة ‏من ‏قصة ‏حقيقية، ‏وهى ‏قصة العبارة “سالم ‏إكسبريس” الشهيرة، عن 8 أفراد من رحلة في أعماق ‏مياه ‏البحر ‏الأحمر، ‏فى مكانٍ ‏مليء ‏بالذكريات، إنتاج بيراميدز محمد ‏الشريف‎.‎