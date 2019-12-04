تراند اليوم : الدم عمره مايبقي مايه.. شيرين رضا عن عمرو دياب : هيفضل حبيبي وأبو بنتي-فيديو

تحدثت الفنانة شيرين رضا عن علاقتها بالفنان عمرو دياب وإن كانت توافق على التعاون معه في أي عمل فني.

قالت شيرين خلال لقاء مع برنامج The Insider بالعربي إن عمرو دياب “والد ابنتي وصديقي وهيفضل طول عمره في حياتي وأحبه وأحترمه”، موضحة أنه إذا طلب منها شيء وكان بمقدرتها تنفيذه ستفعل هذا.

وعن فكرة تكرار ظهورها معه في فيديو كليب قالت إنه سؤال افتراضي، وهي لا إجابة لها عنه الآن.

وبالنسبة لها هي لن ترفض الظهور في أي فيديو كليب فالمهم لها أن يكون الموضوع جيد، لأنها تهتم أن تكون سعيدة خلال العمل، إذ تشعر بالسعادة عندما تظهر بشخصية مختلفة عن شخصيتها أو شكل مختلف، وإذا حدث هذا في فيديو كليب لن ترفض الظهور فيه.

يذكر أن شيرين رضا، شاركت مؤخرًا في مهرجان مالمو للسينما العربية بفيلمي “تراب الماس” و”الضيف”. وفاز فيلم “الضيف” بجائزة الجمهور الخاصة والفيلم من ‏بطولة خالد الصاوي وشيرين رضا وأحمد مالك وجميلة عوض.