تراند اليوم : حلق الدقن والشنب .. تفاصيل شخصية أمير كرارة في الإختيار-صور

بدأ الفنان أمير كرارة تصوير مسلسله الجديد “الاختيار” الذي يخوض به السباق الرمضاني2020.

ونشر أمير كرارة صور له من كواليس المسلسل ويظهر من خلاله مظهره في العمل إذ نجده يستغنى عن شاربه بعغد مدة طويلة من الظهور به.

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وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

يعد مسلسل “الاختيار” هو التعاون الرابع للمؤلف باهر دويدار مع المخرج بيتر ميمي، بعدما قدما سويا الأجزاء الثلاثة من مسلسل “كلبش” الذي قام ببطولة أمير كرارة وحقق نجاحا كبيرا.