مقاضاة الفاشينستا عهود العنزي بسبب مباراة كرة قدم

أكدت مصادر إعلامية أنّ إتجاهاً لمقاضاة الفاشينيتا الكويتية عهود العنزي قانونياً، رغم اعتذارها من الشعب البحريني بسبب إساءتها له على خلفية مباراة كرة القدم التي جرت قبل يومين بين المنتخبين الكويتي والبحريني لم تشفع لها،

وقد نشر أحد مكاتب المحاماة في الكويت، أن هناك أنباء عن تسجيل قضية أمن دولة ضد إحدى الفاشينيستات بسبب إساءتها الرعناء ضد دولة شقيقة.

وبدأت الأزمة مع عهود العنزي بعد تداول مقطع يظهرها، وهي تحاول الإستفسار عن المنتخب الذي سجّل الهدف، فأتاها الرد "البحرين"، فما كان منها أن قالت "ألعنه".

كلام عهود العنزي، أثار إستياء الكثيرين، ورد عليه بعض فناني البحرين من بينهم شيماء سبت التي إعتبرت أن كلام العنزي يمثلها وحدها ولا يمثل الشعب الكويتي.

Advertisements

وبدورها أطلت عهود العنزي وإعتذرت من الشعب البحريني مشيرة إلى أنها لم تقصد الإساءة له، بل أن كلامها كان عفوياً وحماسيا ويرتبط بالمباراة فقط، مشيرة إلى أن البعض تعامل مع كلامها بحساسية مع انها تعتبر الشعبين البحريني والكويتي شعباً واحداً.

إستفزاز عهود العنزي

اعتذار عهود العنزي