بالفيديو: مايا دياب تقرأ الفاتحة وتؤدي الصلاة المسيحية في كواليس مسرحية "لوكاندة الأوباش"

أثارت الفنانة اللبنانية مايا دياب الجدل في كواليس مسرحية «لوكاندة الأوباش»، المقرر بدء عروضها في السعودية قريباً لقيامها بقراءة الفاتحة وأداء صلاة المسيحيين خلال الكواليس.

وظهرت مايا دياب في الفيديو الذي نشرته الفنانة بدرية طلبة وهي تضع يدها في يد نجوم العمل وتقرأ الفاتحة كاملة، رغم أنها مسيحية الديانة ثم قامت بأداء صلاة المسيحيين.

مسرحية «لوكاندة الأوباش» من بطولة ماجد المصري، وحسن الرداد، ومايا دياب، وحمدي الميرغني، وهالة فاخر، وبدرية طلبة، وسعد الصغير، وإنجي علي، وأوس وأوس، وحسن عبدالفتاح، وهي من تأليف محمد عز، وإخراج أشرف زكي.

يذكر أن بدرية طلبة تشارك حالياً في مسرحية «ريا وسكينة تاني» مع الفنانة انتصار، وحمدي الوزير، ومن تأليف مصطفى سالم، وإخراج حسام الدين صلاح.



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شاهدي الفيديو :