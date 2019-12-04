أحمد سعد: سأتزوج بفتاة من خارج الوسط الفني بعد سمية الخشاب وريم البارودي

تطرق الفنان أحمد سعد للحديث عن حياته الشخصية، وزيجاته السابقة، خلال لقاء تلفزيوني مع برنامج Mbc Trending، أكد من خلاله على ندمه من زيجاته السابقة من الفنانتين ريم البارودي وسمية الخشاب.

وقال أحمد سعد: «قعدت مع نفسي ساعات عشان أشوف مين اللي غلطان يمكن أكون أنا اللي صعب أو هما» وعن سؤال حول إمكانية زواجه مجدداً صرح: «سأتزوج فتاة من خارج الوسط الفني».

وأضاف أحمد سعد، : بالنسبة لأزمة الفنانة سمية الخشاب، وتحديداً حكم المحكمة بحبس سمية الخشاب 3 سنوات بسبب تقديمها شيك لأحمد سعد بدون رصيد؛ أمر غضبت منه، لأن هناك نوعاً من سوء التفاهم.

وأوضح أحمد سعد، : كنا قد اتفقنا على حل الأزمة بيننا، بكتابة ورق رسمي عبارة عن تنازل كل منا عن حقوقه، وفي هذه الفترة كنت قد حصلت على رفض من البنك على الشيك، الذي حصلت عليه من سمية الخشاب، وأنه بدون رصيد.

واستطرد أحمد سعد، : وقمت وقتها بإرسال الشيك إلى المحامي لرفع قضية به، وهي كانت على علم بهذا الأمر، وعندما اتفقنا على حل الأزمة قالت لي إنها ستقوم بالتنازل عن كل حقوقها، وكذلك أنا، وذلك من خلال المحامين ولكن توقف الصلح بسبب انشغالي في عدة أعمال وكذلك سمية، وفي هذا التوقيت صدر الحكم.

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