صور وفيديو: نانسي عجرم وبناتها متنكرات

نشرت الفنانة نانسي عجرم مجموعة صور تجمعها ببناتها ميلا وإيلا وليا بمناسبة عيد البربارة، حيث ظهرت وهي متنكرة بشعر زهري اللون، كما ظهرت البنات الثلاثة بشعور مستعارة، وبدت ليا مرحة وقد خطفت الأضواء.

الأم وبناتها اعتمدن ماكياجاً مناسباً، وقد أشاعت الصور جواً من البهجة، سيما وأنها الأولى التي تنشرها نانسي لها ولبناتها مجتمعات.

وشارك والد نانسي ابنته وحفيداته المناسبة ودخل الى البيت متنكراً وسط ترحيب من ميلا وايلا .

كذلك نشرت صفحة خاصة بمعجبي نانسي وبناتها مقطع فيديو لنانسي وهن يخضعن لماكياج خاص قبيل التقاط الصور باشكالهن النهائية.

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والد نانسي عجرم