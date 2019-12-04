هكذا نعى نجوم الفن شعبان عبد الرحيم... ماذا قالت عنه هيفاء وهبي؟

تحولت الصفحات والحسابات الرسمية لنجوم الفن لدفاتر عزاء خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن علم نجوم الفن وفاة المطرب الشعبي الكبير شعبان عبدالرحيم وحرص عدد كبير منهم على نعيه بالعديد من الجمل المؤثرة، وكان من بين هؤلاء النجوم الفنان صلاح عبدالله الذي نعى شعبان عبدالرحيم وقال «هوه أول من أطلق عليا عم صلاح»، كان جدع وشهم وابن بلد لمّاح، كان ذكي بالفطرة وعاشق للحياة والنجاح، عرفته من٢٠سنة ولي معه حكاوي ونوادر لن أنساها، في رعاية الله يا أطيب القلب يا خفيف الظل يا حبيب الكُل». كما نعت الفنانة هيفاء وهبي شعبولا عبر حسابها على «تويتر» وغردت قائلة «رحم الله الفنان الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم وأسكنه فسيح جناته... عزائي لذويه وجميع محبيه... إنا لله وإنا إليه راجعون». اقرئي ايضا : زينة تفاجئ جمهورها بهذه الكلمات.. هو مش حضرتك نصاب ومش متربي؟! لمن وجهت كلماتها؟

وقالت الفنانة شيرين رضا عبر حسابها على «تويتر» «وداعاً يا شعبولا يا راجل يا طيب يا أصيل... الله يرحمك ويحسن إليك». فيما قال الفنان محمد هنيدي «ربنا يرحمك يا أبو قلب طيب». ونعت الفنانة اللبنانية إليسا شعبان عبدالرحيم وقالت في تغريدة لها «الله يرحم شعبان عبدالرحيم... ظاهرة فريدة وشخص كله طاقة وخفة دم... كتير حزينة لرحيله وأحر التعازي لأهله وعائلاته وبلده مصر... وداعاً سيرة شعبولا... أنا بكره إسرائيل». Advertisements وقال الفنان عمر مصطفى متولي «إنا لله وإنا إليه راجعون... عم شعبان عبدالرحيم في ذمة الله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته». وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي على «تويتر» «البقاء لله الفنان المبهج شعبان عبدالرحيم وداعاً». اقرئي ايضا : على كرسي متحرك.. شاهد آخر ظهور لشعبان عبدالرحيم وقالت الفنانة اللبنانية ميريام فارس «فقدنا مطرباً شعبياً كان يحاكي أوجاع وأفراح الناس بأغاني شعبان عبدالرحيم، الله يرحمك». وأخيراً الفنانة فيفي عبده التي قالت «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أخويا الطيب الجدع الفنان الجميل شعبان عبدالرحيم. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

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