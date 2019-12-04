على كرسي متحرك.. شاهد آخر ظهور لشعبان عبدالرحيم

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صورة للفنان الكبير شعبان عبدالرحيم، وهو يجلس على كرسي متحرك بمطار القاهرة الدولي عقب عودته من حفله الغنائي الكبير الذي أحياه ضمن موسم الرياض الفني بالمملكة العربية السعودية.

وظهر شعبان عبدالرحيم في الصورة بجانب أحد العاملين بمطار القاهرة الدولي الذي حرص على التقاط صورة معه فور وصوله، وظهر بحالة صحية جيدة، وانهالت الكثير من التعليقات على المطرب الشعبي الأشهر بالوطن العربي وكان أغلبها عبارات حملت أدعية له بالرحمة والمغفرة.

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نجوم الفن ينعون شعبولا

وحرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي المطرب الشعبي عبر حساباتهم الشخصية فكتبت الفنانة فيفي عبده «إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله أخويا الطيب الجدع الفنان الجميل شعبان عبدالرحيم. الرجاء الدعاء له بالرحمة والمغفرة».

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كما نعت الفنانة هيفاء وهبي شعبولا عبر حسابها على «تويتر» وغردت قائلة «رحم الله الفنان الشعبي المصري شعبان عبدالرحيم وأسكنه فسيح جناته... عزائي لذويه وجميع محبيه... إنا لله وإنا إليه راجعون».

ونعت الفنانة اللبنانية إليسا شعبان عبدالرحيم وقالت في تغريدة لها «الله يرحم شعبان عبدالرحيم... ظاهرة فريدة وشخص كله طاقة وخفة دم... كتير حزينة لرحيله وأحر التعازي لأهله وعائلاته وبلده مصر... وداعاً سيرة شعبولا... أنا بكره إسرائيل».

وكتبت أنغام عبر حسابها الرسمي على «تويتر» «البقاء لله الفنان المبهج شعبان عبدالرحيم وداعاً».

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وقالت الفنانة اللبنانية ميريام فارس «فقدنا مطرب شعبي كان يحاكي أوجاع وأفراح الناس بأغاني شعبان عبدالرحيم، الله يرحمك».