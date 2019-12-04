نجل ماجد المصري فنان شاب ووسيم تعرفوا عليه

ماجد المصري يشارك نجله أول تجاربه الإخراجية في السينما

يستعد المخرج الشاب أحمد ماجد المصري نجل الفنان الكبير ماجد المصري لخوض أول تجاربه السينمائية من خلال فيلم جديد قد بدأ في التحضير له منذ فترة كبيرة، واستقر أحمد ماجد المصري على والده كأحد أبطال فيلمه الجديد ليشارك ماجد المصري نجله في أول تجاربه الإخراجية في السينما.

ومن المقرر أن يبدأ أحمد ماجد المصري خلال الفترة المقبلة في تحديد موعد تصوير الفيلم، ولكن بعد الانتهاء من تصوير كليب لولاك حبيبي للمطرب تامر حسني، والذي يتعاون معه للمرة الأولى أيضاً، ومن كلمات وألحان تامر حسني وتوزيع جمال الحمداوي، وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد «عيش بشوقك»، ومن المفترض أن تطرح الأغنية خلال الفترة المقبلة.

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مسلسل بحر هو آخر أعمال الفنان ماجد المصري التلفزيونية

يشار إلى أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري كان مسلسل بحر الذي عرض مؤخراً على الشاشات وحقق نجاحاً كبيراً، خاصة أن الدور الذي قدمه ماجد المصري جديداً عليه ولم يقم بتقديمه من قبل، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم كوكي ونورهان وثراء جبيل ومحمد دياب وميرنا نورالدين ومحمد على رزق وعبدالرحمن أبو زهرة وحنان سليمان وسناء شافع وأشرف زكي ومنة عرفة وسلوى عثمان ومحمود جمعة، وكان من المقرر طرحه خلال الموسم الرمضاني الماضي ولكنه تأجل، ليعرض خلال الفترة الحالية.

ولم يستقر الفنان ماجد المصري حالياً على مسلسله الدرامي الجديد الذي سيخوض به الموسم الرمضاني المقبل.

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