زوجة اياد نصار تتغزل به على الهواء

شيماء الليثي تتحدث عن علاقة إياد بأسرته واهتمامه بهم

استضافت الإعلامية لميس الحديدي ببرنامجها القاهرة الآن التي تقدمه عبر قناة العربية الحدث، الفنان الأردني إياد نصار للحديث عن الكثير من تفاصيل أعماله الفنية والنجاحات الكبرى التي حققها طوال الفترات الماضية، والتي وضعته في صفوف نجوم الصف الأول بالدراما والسينما.

وخلال حديث إياد نصار بالبرنامج أجرت زوجته شيماء الليثي مداخلة هاتفية، وتحدثت عن علاقة إياد بأسرته والناحية العاطفية بينهم، وكشفت أن زوجها من الشخصيات الكوميدية للغاية، ودائماً ما يشعرون بغيابه في المنزل خلال وجوده في عمله، لأن وجوده بالمنزل مؤثر جداً، كما أنه شخص يتمتع بطيبة شديدة.

زوجة إياد نصار تتساءل «هو فيه حاجة فيه متتحبش»

وطرحت عليها الإعلامية لميس الحديدي تساؤلاً حول الأشياء التي لا تفضلها في إياد، لتفاجئ الجميع بالرد بتساؤل آخر وهو «هو في حاجه في إياد متتحبش؟» وأكدت أنه شخص مسلٍ تماماً وحنون.

يشار إلى آخر أعمال الفنان إياد نصار كان فيلم الممر الذي شارك في بطولته بجانب الفنان أحمد عز وأحمد فلوكس وأحمد صلاح حسني وأحمد رزق وأمير صلاح الدين وأسماء أبو اليزيد ومحمد الشرنوبي ومحمد جمعة ومحمود حافظ، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً وأشاد به الكثيرون من نقاد الفن

وجمهور السينما المصرية وأحدث إياد نصار ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال شخصية الضابط الإسرائيلي بالفيلم.

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ومن ناحية أخرى يدرس الفنان إياد نصار عدة عروض درامية من المقرر أن يخوض بها الموسم الرمضاني المقبل.

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