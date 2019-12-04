هالة فاخر تظهر بدون حجاب في المملكة العربية السعودية

حالة من الجدل الشديد، أثارتها الإعلامية إنجي علي؛ بعد أن قامت بنشر مجموعة من الصور، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو «إنستقرام»، وذلك بعد أن ظهرت مع الفنانة هالة فاخر، التي ظهرت في الصور دون حجاب، حيث ارتدت فوق رأسها «آيس كاب» وأظهرت خصلات شعرها الأصفر، وخلال ساعات قليلة؛ انتشرت صور هالة فاخر، وتردد أنها قامت بخلع الحجاب، مثل عدد كبير من نجمات الفن، اللاتي أثرن ضجة كبيرة خلال الفترة الماضية، بعد أن فاجأن جمهورهن بخلع الحجاب.

وتتواجد الفنانة هالة فاخر حالياً بالمملكة العربية السعودية، حيث تشارك في بطولة مسرحية «لوكاندة الأوباش»، التي يقوم ببطولتها الفنان حسن الرداد، مايا دياب، وإنجي علي، ومن إخراج الفنان أشرف زكي، وتعرض خلال موسم الرياض الفني، الذي تقام فعالياته حالياً على عدد من مسارح مدينة الرياض.

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صابرين تثير «ضجة» بسبب خلعها الحجاب

يشار إلى أنه في الفترة الماضية، أثارت الفنانة صابرين ضجة كبيرة، بعد أن خرجت وأعلنت خلعها للحجاب، بعد أن ظهرت في إحدى الصور بشكل جديد، وقامت بصبغ شعرها باللون الأصفر.

أيضاً الفنانة سهير رمزي والفنانة شهيرة، قد أحدثتا ضجة كبيرة؛ بسبب ارتدائهما الباروكة في عدد من المناسبات، إلى أن أعلنتا عن خلعهما للحجاب، وعودتهما للساحة الفنية مجدداً، ولم يكن رد الفعل كما كانتا تعتقدان؛ حيث رفض الكثيرون ما قامتا به، وأكدوا أنهما لن يعودا لنجوميتهما المعروفة.

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