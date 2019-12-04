زينة تفاجئ جمهورها بهذه الكلمات.. هو مش حضرتك نصاب ومش متربي؟! لمن وجهت كلماتها؟

هكذا روجت زينة لفيلم الفلوس

شاركت الفنانة زينة جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها في أحد مشاهد فيلمها الجديد الفلوس، الذي من المقرر أن يُطرح بدور العرض خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وحرصت الفنانة زينة على الترويج لفيلمها بإحدى الجمل الحوارية التي ترددها بالفيلم، حيث علقت على الصورة وقالت «هو مش حضرتك نصاب؟؟؟... هو مش حضرتك كداب؟؟؟... هو مش حضرتك مش متربي؟؟؟... أهم حاجه الاحترام في السؤال #فيلم_الفلوس»، ونالت الصور إعجاب الكثيرين من محبي زينة وتمنوا لها أن تحقق نجاحاً كبيراً من خلال هذا الفيلم.

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يشار إلى أن الفنانة زينة تشارك في بطولة الفيلم بجانب مجموعة كبيرة من نجوم الفن من بينهم تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام ونانسي صلاح ومن تأليف محمد عبدالمعطي وإخراج سعيد الماروق، وكان من المقرر أن يكون هذا العمل هو الأخير للفنان الراحل عزت أبوعوف، الذي تم استبداله بأحد فناني لبنان.

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عرض فيلم الفوس قريباً بعد تأجيله.

وكان من المقرر أن يطرح هذا العمل خلال موسم عيد الأضحى الماضي ولكنه تأجل بسبب عدم انتهاء المخرج من عملية المونتاج النهائية.

ودخلت زينة خلال الفترات الماضية في خلاف جديد بعد أن تشاجرت شقيقتها مع الفنان أحمد عز في أحد الفنادق الكبرى، ووصل الأمر بينهم إلى أقسام الشرطة وتبادل الاتهامات التي أثبتت أن الفنانة زينة وشقيقتها هم من أخطأوا في حق أحمد عز وما زالت تباشر النيابة التحقيقات.

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