نجوم الفن يقدمون واجب العزاء للفنان عبدالرحمن أبو زهرة بعد وفاة زوجته

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على مواساة الفنان الكبير عبدالرحمن أبو زهرة، وتقديم واجب العزاء في زوجته، التي رحلت عن عالمنا خلال الأيام الماضية، بعد صراع مع المرض لفترة ليست بالطويلة.

وأقيم عزاء زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، الكاتبة سلوى الرافعي، بمسجد «الرحمن الرحيم» بطريق صلاح سالم، وحرص على الحضور الفنانة فردوس عبدالحميد وزوجها الفنان محمد فاضل، والفنان حسن العدل، والفنان مفيد عاشور الذين أعلن وفاة زوجة الفنان الكبير ووالدة زوجته، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ونعاها قائلاً: «توفيت إلى رحمة الله السيدة سلوى الرافعي والدة زوجتي (زوجة الفنان عبدالرحمن أبو زهرة)، رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته، نسألكم الفاتحة على روحها الطاهرة».

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نبيل الحلفاوي وطارق الدسوقي ضمن المُعزّين

كما حضر أيضاً مجموعة كبيرة من نجوم الفن الذين تربطهم علاقة قوية بالفنان الكبير، ومن بينهم نبيل الحلفاوي، محمد محمود، طارق الدسوقي، عمرو سعد، وحنان شوقي، والمخرج سيد فؤاد، والفنان أشرف عبدالغفور، وماضي الدقن نجل الفنان توفيق الدقن.

وكان الفنان عبدالرحمن أبو زهرة في حالة حزن شديد على زوجته ورفيقة كفاحه، التي قضت معه سنوات طويلة؛ شهدت نجوميته الكبيرة، وحرص جميع الحضور على مواساته والتخفيف عنه.