دانييلا رحمة ترقص على أغنية حسين الجسمي في كواليس تصوير مسلسلها

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كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 09:54 مساءً - نشرت الممثلة اللبنانية دانييلا رحمة فيدو عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وهي ترقص على ألحان أغنية الفنان الإماراتي حسين الجسمي “مهم جداً”.
والتقطت دانييلا رحمة هذا الفيديو أثناء تواجدها في كواليس تصوير مسلسل “العودة” الذي يتم تصويره حالياً في بيروت.
وتحاول رحمة الكشف عن أجواء كواليس التصوير في العديد من الفيديوهات التي تنشرها عبر حساباتها الخاصة.
الجدير ذكره أن مسلسل “العودة” من بطولة دانييلا رحمة، نيكولا معوض، رودريغ سليمان، وعدد كبير من الممثلين اللبنانيين، اخراج ايلي السمعان وانتاج ايغل فيلمز.
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