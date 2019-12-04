نيكولا معوض يشارك في التوعية بمرض «الإيدز»

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان اللبناني نيكولا معوّض، في التوعية بفيروس نقص المناعة البشري “الإيدز”، وذلك ضمن الحملة العالمية لمكافحة المرض التي يقوم بها برنامج الأمم المتحدة المشترك لمكافحة فيروس نقص المناعة بمصر في شهر ديسمبر من كل عام.
وأطلقت الصفحة الرسمية للحملة على موقع “فيس بوك”، فيديو يظهر فيه نيكولا معوض وهو يستنكر جميع أشكال العنف والتمييز التي تواجها المرأة في الوطن العربي.
نيكولا معوض،أكد على ضرورة القيام بالفحص الطبي الوقائي لكل فتاة أو سيدة وضرورة مشاركتهن في صناعة القرارات المصيرية المتعلقة بحياتهن، واختتم الفيديو قائلًا: “الدور ليس دور المرأة وحدها، بل دورنا جميعًا”.
من ناحية أخرى، انتهى نيكولا معوض، مؤخرًا من تصوير مشاهده في مسلسل “بلا دليل”، وجمعت هذه المشاهد بينه وبين حازم سمير، في العمل الذي يتم عرضه خلال هذه الفترة.
كما يشارك في فيلم “ماكو”، والذي يشارك في بطولته ناهد السباعي، ومنة فضالي، والنجم التركي مراد يلدريم، ومن تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، ومن إنتاج شركة بيراميدز للإنتاج الفني.
”ماكو” هو أول فيلم مصري تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهي قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد في رحلة في أعماق مياه البحر الأحمر، في مكانٍ مملوء بالذكريات.
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