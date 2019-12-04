محمود نصر: ممالك النار حملني فوق الغيم

متابعة بتجــــــــــــرد: أعلن النجم السوري محمود نصر خلال لقائه في برنامج المختار مع الإعلامي باسل محرز أن التجربة في مسلسل ممالك النار كانت محطة مهمة جداً على صعيد التقرب من فريق العمل المختلف الجنسيات والاطلاع على احترافيتهم وطريقة تعاطيهم مع المهنة، معتبراً أن كل المعطيات كانت تهيء لكل شخص وللممثل خصوصاً أن يبذل أفضل مالديه مشيراً في نفس السياق أن السوريين يتقنون العمل بالمسلسلات التاريخية نظراً لتجربتهم السابقة وإتقانهم للغة العربية معبراً عن سعادته بشخصية السلطان سليم رغم ماتنضوي عليه من شر، واصفاً شعوره خلال فترة التصوير بأنه كان محمولاً فوق الغيم.

نصر وخلال حديثه عبر المدينة اف ام أعرب عن محبته للنجمة سيرين عبد النور التي جمعته بها بطولة مسلسل قناديل العشاق معتبراً إياها صديقة وفية وممثلة ذكية؛ كما أوضح أن اختيار المخرج باسل الخطيب له ليكون بطلاً في عدد من أعماله مرده النظرة المشتركة والكيمياء التي جمعتهما، كاشفاً أن اعتذاره عن أداء دور البطولة في مسلسل حارس القدس الذي يروي سيرة حياة المطران الراحل هيلاريون كبوجي جاءت بسبب عدم كفاية الوقت بالنسبة له للتحضير للشخصية.

محمود تذكّر متأثراً أن والده قال له يوماً ما أنه مستعدٌ ليضحي بأي شيء في سبيل أن يكمل محمود تعليمه مبيناً أن رحيل والده مؤخراً غير نظرته للحياة برمتها، وأكد أنه سينقل لأولاده الكثير من القيم التي تربى عليها في بيته رغم أن شغفه حالياً بالمهنة يجعل مشروع الزواج مؤجلاً حتى يأتي النصيب حسبما قال.