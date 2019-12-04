محمد عساف يُغني لهدف إنساني ويتألق بحفل “أنت الأجمل” في فلسطين – بالصور

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متابعة بتجـــــــــرد: أحيا النجم الفلسطيني محمد عساف حفلًا خيريًا تحت شعار “أنت الأجمل” يعود ريعه لصالح أطفال أمراض السرطان وذوي الإحتياجات الخاصة في فلسطين.
الحفل أقيم بمبادرة فريدة من “عساف”، وبالشراكة مع بنك فلسطين وشركة أيبك يحيي على مسرح الهلال الأحمر في مدينة البيرة مساء الثلاثاء 3 كانون الأوّل/ديسمبر الجاري.
وقدّم محمد عساف خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى بعض الأغنيات التراثية، فأشعل الأجواء وتفاعل معه الحضور بشكل غير مسبوق.
وشارك “عساف” الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي بصورة من الحفل وأرفقها بتعليق جاء فيه: “أنت الأجمل .. أنت أمل الحياة الشكر من القلب لمن دعمني و شاركني في اقامة هذا الحفل الخيري لصالح أطفال مرضى السرطان و ذوي الإحتياجات الخاصة و تشرفت وسُعدت يوم أمس بِمن لبوا الدعوة كل بإسمه و لقبه على مسرح الهلال الأحمر في البيرة فلسطين”.
تجدر الإشارة إلى أن محمد عساف طرح في الفترة الماضية أغنية “بصراحة” من كلمات رامي العبودي وألحان علي صابر. كما ويقدّم بصوته تتر مسلسل “عروس بيروت” الذي تعرضه شاشة “ام بي سي – 4”، والأغنية تحمل اسم “كرمالك إنت” وهي من كلمات الشاعر نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع ميشال فاضل.
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