عمرو موسى يقدم العزاء لأسرة شعبان عبدالرحيم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، على تقديم واجب العزاء لأسرة المطرب الشعبي شعبان عبدالرحيم في السرداق المقام بحي فيصل في محافظة الجيزة، مساء الأربعاء.







ونعى وزير الخارجية المصري الأسبق، الثلاثاء، عبدالرحيم، عبر صفحته الرسمية على "تويتر" قائلاً: "رحم الله شعبان عبدالرحيم، كان مصرياً طيباً يعيش ويؤدي ويمتع، كان يحب ويكره كما أغنيته الشهيرة، كان مؤدياً من نوع خاص، بعض من الفن وبعض من الطرافة المصرية مع قليل من السياسة".





وكان المغني الشعبي المصري الراحل أطلق أغنية شهيرة باسم "أنا بكره إسرائيل" وتضمنت الأغنية جملة "بحب عمرو موسى وكلامه الموزون"، التي حظيت بشعبية كبيرة في العالم العربي.

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وتوفي شعبان عبدالرحيم، صباح الثلاثاء، عن عمر ناهز 62 عاماً، في مستشفى المعادي العسكري، وشُيّعت جنازته من مسجد السيدة نفيسة في العاصمة المصرية القاهرة عصراً، ودفن في مسقط رأسه بمحافظة القليوبية.







