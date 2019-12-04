إياد نصار يكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل دوره في فيلم "موسى"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الأردني إياد نصار تفاصيل دوره وقصة فيلمه الجديد "موسى" في مقابلة مع "العين الإخبارية".

وقال نصار (48 عاماً) إن الفيلم يدور حول فكرة التطور التكنولوجي والخلاف بين المؤمنين بها والرافضين لها.

وأضاف أن الفيلم يناسب جيل ابنه آدم، البالغ من العمر 12 عاماً، الذي أراد كثيراً تقديم عمل يخاطب مَن هم في سن نجله.

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وأشار إلى أنه يقدم شخصية دكتور "ميكاترونيكس" صاحب فكر متحجر رافض للتطور التكنولوجي يصطدم بشخص آخر يجسد دوره الممثل كريم محمود عبدالعزيز يخترع إنساناً آلياً (روبوت).

آخر أعمال إياد نصار على شاشة السينما هو فيلم "الممر" (إنتاج 2019) بطولة النجم أحمد عز وإخراج شريف عرفة، وجسد خلاله دور ضابط إسرائيلي، ويُعرَض له حالياً مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ويشاركه البطولة إنجي المقدم وداليا مصطفى.



