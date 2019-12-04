القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - كشف الممثل الأردني إياد نصار تفاصيل دوره وقصة فيلمه الجديد "موسى" في مقابلة مع "العين الإخبارية".
وقال نصار (48 عاماً) إن الفيلم يدور حول فكرة التطور التكنولوجي والخلاف بين المؤمنين بها والرافضين لها.
وأضاف أن الفيلم يناسب جيل ابنه آدم، البالغ من العمر 12 عاماً، الذي أراد كثيراً تقديم عمل يخاطب مَن هم في سن نجله.
وأشار إلى أنه يقدم شخصية دكتور "ميكاترونيكس" صاحب فكر متحجر رافض للتطور التكنولوجي يصطدم بشخص آخر يجسد دوره الممثل كريم محمود عبدالعزيز يخترع إنساناً آلياً (روبوت).
آخر أعمال إياد نصار على شاشة السينما هو فيلم "الممر" (إنتاج 2019) بطولة النجم أحمد عز وإخراج شريف عرفة، وجسد خلاله دور ضابط إسرائيلي، ويُعرَض له حالياً مسلسل "حواديت الشانزليزيه" ويشاركه البطولة إنجي المقدم وداليا مصطفى.
كانت هذه تفاصيل خبر إياد نصار يكشف لـ"العين الإخبارية" تفاصيل دوره في فيلم "موسى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.