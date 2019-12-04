سهيل خان يكشف تفاصيل فيلم سلمان خان المقبل

قال الفنان سهيل خان، منتج فيلم Radhe، إن عرض الفيلم من المنتظر أن يبدأ في الأسبوع الأخير من شهر مايو 2020.



وفي مقابلة مع برنامج "عرب وود"، كشف سهيل خان أن قصة الفيلم، الذي يقوم ببطولته الفنان سلمان خان، تدور حول صراع بين الخير والشر، والعدالة والجريمة، كما أنه يتضمن بالتأكيد جرعة من الاستعراض والغناء والرقص قلما يخلو منها فيلم بوليوودي.



وقال سهيل خان إن هوليوود تصنع فيلما من نوعية "الميوزيكال" كل خمس سنوات، بينما تصنع بوليوود خمسة أفلام من هذه النوعية كل أسبوع، وهو ما يجعل الأفلام الهندية من أفضل الأفلام في العالم.

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