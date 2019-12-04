صبا مبارك بطلة "أميرة" إنتاج معز مسعود ومحمد حفظي

تعاون جديد بين المنتجين معز مسعود ومحمد حفظي في فليم "أميرة" الذي بدآ تصويره.



الفيلم من بطولة الفنانة صبا مبارك والفنان الفلسطيني علي سليمان، من تأليف وإخراج محمد دياب.



يعد فيلم "أميرة" ثالث تعاون فني بين معز مسعود ومحمد حفظي، بعد فيلم "اشتباك" الذي افتتح مسابقة "نظرة ما" في مهرجان كان 2016، ومسلسل "السهام المارقة" الذي عرض في رمضان 2018.



فيلم "أميرة" من تأليف وإخراج محمد دياب، ومن إنتاج شركة "فيلم كينك" وشركة "أكاميديا بيكتشرز" الإماراتية بالاشتراك مع شركة "الاستوديو" الإماراتية التي تمثلها الإعلامية منى عبد الوهاب، ويشارك كمنتجين فنيين المخرج هاني أبو أسعد صاحب فيلم "عمر"، الذي تم ترشيحه لجائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي في عام 2014، وأميرة دياب.

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