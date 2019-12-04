قال جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، إنه فُجع بنبأ وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، الذي أشار في أغنيته الشهيرة "بكره إسرائيل" إلى واقعة استشهاد ابنه.
وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، قال جمال الدرة إن شعبان عبد الرحيم أقلق بأغنيته الكيان الصهيوني، مستهجنا شماتة بعض الإسرائيليين في موته، ومعتبرا ذلك سلوكا متوقعا مما وصفه بكيان يعادي الأمتين العربية والإسلامية، ويسعى إلى تدمير دولهما.
قد يهمك ايضاً:
نقاد يؤكدون أن شعبان عبد الرحيم فرض شخصيته في مجال الفن والسياسة
مدير أعمال المطرب شعبان عبد الرحيم يكشف اللحظات الأخيرة قبل وفاته
كانت هذه تفاصيل خبر والد محمد الدرة ينعى صاحب "بكره إسرائيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.