والد محمد الدرة ينعى صاحب "بكره إسرائيل"

قال جمال الدرة، والد الشهيد محمد الدرة، إنه فُجع بنبأ وفاة الفنان شعبان عبد الرحيم، الذي أشار في أغنيته الشهيرة "بكره إسرائيل" إلى واقعة استشهاد ابنه.



وفي مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc"، قال جمال الدرة إن شعبان عبد الرحيم أقلق بأغنيته الكيان الصهيوني، مستهجنا شماتة بعض الإسرائيليين في موته، ومعتبرا ذلك سلوكا متوقعا مما وصفه بكيان يعادي الأمتين العربية والإسلامية، ويسعى إلى تدمير دولهما.

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