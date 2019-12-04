مايا دياب في رسالة مؤثرة إلى ابنتها بيوم ميلادها

وجهت النجمة اللبنانية مايا دياب رسالة مؤثرة جدًا إلى ابنتها الوحيدة “كاي”، في مناسبة عيد ميلادها.

ونشرت مايا صورة للضغيرة عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، أرفقتها بأصدق الكلمات فكتبت: “لقد ملأت حياتي بالرضا، أعد قلبك وعينيك، بأنني سأكون دائمًا الدعم الذي تحتاجينه، في جميع الحالات، الجيدة والأخرى السيئة، في الصعود والهبوط”.

وتابعت: “سأراقبك وأشجع كل خطواتك، حتى تلك المترددة منها، أنت الهدية الأكثر قيمة التي أرسلها لنا الله، حبي الأبدي، أعد العالم أنه يستعد لفتاة مميّزة شدًا لا مثيل لها .. عيد ميلاد سعيد قوتي، ابنتي”.

على صعيد آخر، تخوض مايا دياب تجربتها المسرحية الأولى والتي تقدّمها مع النجم المصري حسن الرداد، بمسرحية تحمل اسم “لوكاندة الأوباش”. مسرحية “لوكاندة الأوباش” من تأليف محمد عز واحمد فوزي، وإخراج اشرف زكي وألحان حسن إش إش.

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تجدر الإشارة إلى أن مايا تواصل التحضير للعديد من الأعمال الفنية، وكانت قد صوّرت اغنيتين على طريقة الفيديو كليب، الأولى بعنوان “يابا يابا” اطلقتها منذ أسابيع. والأغنية الثانية “ربع ساعة” ستطلقها قريباً.

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