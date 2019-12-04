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شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح عبد الله وحكيم وأبو الليف وباتشان يقدمون العزاء فى شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر
كان عزاء المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، قد بدأ منذ قليل، وحضر لتقديم واجب العزاء المطرب الشعبى هوبا وعادل الخضرى، ويتلقى العزاء نجلا المطرب الراحل، وهما عصام وعدوية شعبان عبد الرحيم.
كانت أسرة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم قد شيعت جثمانه أمس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر ميت حلفا بالقليوبية، ليسدل الستار على حياة النجم الشعبى، بعد مسيرة حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبى.
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