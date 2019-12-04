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شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يقدم واجب العزاء فى الراحل شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل النجم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك لتقديم واجب العزاء.
كان عزاء المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، قد بدأ منذ قليل، وحضر لتقديم واجب العزاء المطرب الشعبى هوبا وعادل الخضرى، ويتلقى العزاء نجلا المطرب الراحل، وهما عصام وعدوية شعبان عبد الرحيم.
كانت أسرة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم قد شيعت جثمانه أمس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر ميت حلفا بالقليوبية، ليسدل الستار على حياة النجم الشعبى، بعد مسيرة حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبى.
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