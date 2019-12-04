فن ومشاهير

هانى شاكر يقدم واجب العزاء فى الراحل شعبان عبد الرحيم

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/14
  • 2/14
  • 3/14
  • 4/14
  • 5/14
  • 6/14
  • 7/14
  • 8/14
  • 9/14
  • 10/14
  • 11/14
  • 12/14
  • 13/14
  • 14/14

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يقدم واجب العزاء فى الراحل شعبان عبد الرحيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل النجم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك لتقديم واجب العزاء.

 

وحرص السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق والسياسى الكبير على تقديم واجب العزاء فى وفاة المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث حضر منذ قليل إلى مقر العزاء فى منطقة فيصل لمواساة نجلى شعبان عبد الرحيم، عصام وعدوية، من المعروف أن هناك علاقة صداقة، كانت تجمع بين الراحل شعبان عبد الرحيم وعمرو موسى، منذ أن قدم المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم أغنية "أنا بكرة إسرائلي وبحب عمرو موسى".

 

كان عزاء المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، قد بدأ منذ قليل، وحضر لتقديم واجب العزاء المطرب الشعبى هوبا وعادل الخضرى، ويتلقى العزاء نجلا المطرب الراحل، وهما عصام وعدوية شعبان عبد الرحيم.

 

كانت أسرة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم قد شيعت جثمانه أمس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر ميت حلفا بالقليوبية، ليسدل الستار على حياة النجم الشعبى، بعد مسيرة حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبى.

 

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (1)

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (2)

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (3)

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (4)

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (5)

 

Advertisements
هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (7)

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (8)

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (9)

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (10)

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (11)

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (12)

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (13)

 

 

هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، (16)

 

 

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر هانى شاكر يقدم واجب العزاء فى الراحل شعبان عبد الرحيم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا