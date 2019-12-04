هانى شاكر يقدم واجب العزاء فى الراحل شعبان عبد الرحيم

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل النجم هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية إلى منطقة فيصل، حيث مقر عزاء المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم، وذلك لتقديم واجب العزاء.

وحرص السيد عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الأسبق والسياسى الكبير على تقديم واجب العزاء فى وفاة المطرب الشعبى الراحل شعبان عبد الرحيم، حيث حضر منذ قليل إلى مقر العزاء فى منطقة فيصل لمواساة نجلى شعبان عبد الرحيم، عصام وعدوية، من المعروف أن هناك علاقة صداقة، كانت تجمع بين الراحل شعبان عبد الرحيم وعمرو موسى، منذ أن قدم المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم أغنية "أنا بكرة إسرائلي وبحب عمرو موسى".

كان عزاء المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، قد بدأ منذ قليل، وحضر لتقديم واجب العزاء المطرب الشعبى هوبا وعادل الخضرى، ويتلقى العزاء نجلا المطرب الراحل، وهما عصام وعدوية شعبان عبد الرحيم.

كانت أسرة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم قد شيعت جثمانه أمس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر ميت حلفا بالقليوبية، ليسدل الستار على حياة النجم الشعبى، بعد مسيرة حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبى.