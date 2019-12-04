شمس الكويتية بجلسة تصوير جريئة وتهدد بالسلاح

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 08:58 مساءً - خضعت الفنانة ​شمس الكويتية​ لجلسة تصوير خاصة أطلت فيها على متابعيها ومحبيها بفستان أسود جلد واقفة أمام سيارتها حيث كتب عليها إسمها بدلا من لوحة أرقام السيارة.

ونشرت شمس الصورة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة: اللهم بال طويل أو مسدّس مرخص”.

View this post on Instagram f4f4f4; border-bottom: 2px solid transparent; transform: translateX(16px) translateY(-4px) rotate(30deg);"> F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> Advertisements F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);"> ‫اللهم بال طويل أو مسدّس مرخّص ???????????????? A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_) on Dec 4, 2019 at 7:37am PST

معبرة عن أنها تتعرض للعديد من المضايقات في الفترة الأخيرة خصوصاً أن الصور التي ظهرت فيها جريئة الى حد ما وستحتاج بعدها الى بال طويل كي تتحمّل التعليقات التي ستطالها بعد نشرها أو ينبغي أن تحمل مسدساً مرخصاً كي تتخلص من المتنمرين.