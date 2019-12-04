شمس الكويتية بجلسة تصوير جريئة وتهدد بالسلاح

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كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 08:58 مساءً - خضعت الفنانة شمس الكويتية لجلسة تصوير خاصة أطلت فيها على متابعيها ومحبيها بفستان أسود جلد واقفة أمام سيارتها حيث كتب عليها إسمها بدلا من لوحة أرقام السيارة.
ونشرت شمس الصورة على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي وعلّقت عليها قائلة: اللهم بال طويل أو مسدّس مرخص”.
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اللهم بال طويل أو مسدّس مرخّص ????????????????
A post shared by SHAMS☀️شمس (@shamsofficial_) on Dec 4, 2019 at 7:37am PST
معبرة عن أنها تتعرض للعديد من المضايقات في الفترة الأخيرة خصوصاً أن الصور التي ظهرت فيها جريئة الى حد ما وستحتاج بعدها الى بال طويل كي تتحمّل التعليقات التي ستطالها بعد نشرها أو ينبغي أن تحمل مسدساً مرخصاً كي تتخلص من المتنمرين.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.