شاهدوا.. فتاة تتناول أكثر من 3 كيلوغرامات “سوشي”!

كتب امير فتحي في الأربعاء 4 ديسمبر 2019 08:58 مساءً - حظيت فتاة آسيوية تقيم في الولايات المتّحدة الأميركية بشهرة واسعة عبر وسائل التّواصل الاجتماعي بسبب التحدّيات التي تقوم بها من خلال “التهام” أطباقٍ ضخمة من مأكولات متنوّعة.

وفي أحد التحدّيات، أكلت الفتاة التي تُدعى ريانا هوانغ 8 أرطال من طعام الـ”سوشي” أي ما يساوي نحو 3.6 كلغ.





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