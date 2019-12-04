ما هو سر غياب هاني شاكر عن جنازة شعبان عبدالرحيم؟

متابعة بتجـــــــــرد: أكد طارق مرتضي، المتحدث باسم نقابة المهن الموسيقية، أن سبب تغيب الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، عن جنازة الفنان شعبان عبدالرحيم هو تعبه الصحي بعد جولة حفلات قام بها بالولايات المتحدة الأميركية دامت أسبوعين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “حضرة المواطن”، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، أن النقابة تابعت الحالة الصحية للراحل قبل وفاته، وحضور مجلس إدارتها بالكامل الجنازة دون استثناء، لافتًا إلى أنها كانت تصنفه بـ”القلب الطيب” للنقابة

وتابع: “شعبان عبدالرحيم لم يكن فنانًا عاديًا، فقدنا شخصاً وليس صوتًا أو فنًا فقط، وإنما أخ وصديق للوسط، القلب الطيب اللي دخل كل الناس والناس كلها بتحبه، كان ظاهرة”.

وتوفي الفنان شعبان عبدالرحيم، صباح أمس الثلاثاء، داخل مستشفى المعادي العسكري، بعد تعرضه لوعكة صحية قبل أيام نقل على إثرها المستشفى، وأودع داخل غرفة العناية المركزة قبل الإعلان عن وفاته.