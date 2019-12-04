نحافة مي عز الدين تلفت الأنظار.. هكذا بدت بالسروال الضيق

متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة المصرية مي عز الدين الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بصور جديدة لها بدت فيها بإطلالة لفتت أنظار الكثير من المتابعين.

وظهرت مي فيها بنحافة ظاهرة أذهلت الجميع حيث ارتدت سروال جينز ضيقاً. وركز عدد كبير من التعليقات على خسارتها الكثير من الوزن.

ويشار إلى أن مي كانت نشرت إحدى الصور على حسابها الخاص على التطبيق وحققت من خلالها أكثر من 292 ألف إعجاب. إلا أنها أغلقت حينها خاصية التعليقات.

كما نشرت بعد ذلك صورة أخرى لها بلوك مختلف لم يخف نحافتها. وكانت “لها” كشفت في وقت سابق أن النجمة عاشت حالة من التردد بعد تلقيها عرضاًللمشاركة في الفيلم الجديد “مش أنا” إلى جانب النجم تامر حسني. ولم تكشف بعد ذلك موقفها من خلال أي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.