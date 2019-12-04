متابعة بتجـــــــــرد: شاركت النجمة المصرية مي عز الدين الجمهور عبر صفحاتها على مواقع التواصل الإجتماعي، بصور جديدة لها بدت فيها بإطلالة لفتت أنظار الكثير من المتابعين.
وظهرت مي فيها بنحافة ظاهرة أذهلت الجميع حيث ارتدت سروال جينز ضيقاً. وركز عدد كبير من التعليقات على خسارتها الكثير من الوزن.
ويشار إلى أن مي كانت نشرت إحدى الصور على حسابها الخاص على التطبيق وحققت من خلالها أكثر من 292 ألف إعجاب. إلا أنها أغلقت حينها خاصية التعليقات.
كما نشرت بعد ذلك صورة أخرى لها بلوك مختلف لم يخف نحافتها. وكانت “لها” كشفت في وقت سابق أن النجمة عاشت حالة من التردد بعد تلقيها عرضاًللمشاركة في الفيلم الجديد “مش أنا” إلى جانب النجم تامر حسني. ولم تكشف بعد ذلك موقفها من خلال أي من حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
كانت هذه تفاصيل خبر نحافة مي عز الدين تلفت الأنظار.. هكذا بدت بالسروال الضيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.