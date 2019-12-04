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متابعة بتجــــــــــرد: أصدرت شركة “مونوبولي Monopoly “أطول نسخة على الإطلاق من لعبتها المميزة الّتي تضم 66 بطاقة ملكية للعقارات و40 خانة والّتي لا تنتهي سوى بربح أحد اللاعبين وموت الآخرين.
وقالت الشركة في إعلان: “أبرأيكم تستغرق لعبة المونوبولي التقليدية الكثير من الوقت؟ فعليكم إذن تجربة هذه النسخة الجديدة بـ33 دولاراً فحسب”.
واختلفت ردود فعل رواد الإنترت حول الأمر، إذ أبدى البعض حماسه لتجربة هذه اللعبة، في حين قال آخرون إنّ الأمر لا يعنيهم. وقال أحدهم في هذا السياق: “أعرف تماماً ماذا سأطلب من بابانويل هذه السنة”.
ووفقًا للاعبين المحترفين، فمن المفترض ألّا تستغرق اللعبة الأصلية ساعتين من الوقت إذا اتُّبعت جميع القواعد، لكن معظم النّاس لا يكرسون وقتاً لقراءة تعليمات اللعبة الصحيحة.
كانت هذه تفاصيل خبر إلى عشّاق لعبة المونوبولي.. النسخة الأطول على الإطلاق في انتظاركم هذه السنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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