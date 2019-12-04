راغب علامة يُحمّل الطبقة السياسية الحاكمة مسؤولية ضحايا الإنتحار في لبنان

متابعة بتجــــــــرد: حمّل السوبر ستار راغب علامة الطبقة السياسية في لبنان، مسؤولية ضحايا الإنتحار الذين سقطوا في الأيام الماضية، بسبب الظروف المعيشية الصعبة والأوضاع التي يمرّ بها البلد.

وكتب “علامة” في تغريدة عبر صفحته على موقع “تويتر”: “كل ضحايا الإنتحار في لبنان التي حصلت وتحصل يومياً بسبب الوضع الإقتصاد ي هي برقبة ومسؤولية طبقة سياسية وإقتصادية ظالمة ومجرمة لا ترحم!! ولن ترحم!! .. طبقة تعيش وتتنعم على ظلم الشعب… حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم.. والآتي أعظم ،والله اعلم”.

تجدر الإشارة إلى أن راغب علامة كان قد طرح أغنية تحمل اسم “طار البلد” قبل أشهر حين بدأت الأزمة الإقتصادية في لبنان تصل إلى ذروتها. وهذه الأغنية تُرافق المتظاهرين في كافة المناطق اللبنانية منذ اليوم الأوّل على انطلاق ثورة “17 تشرين”.

أغنية “طار البلد” من كلمات نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي، وهي عبارة عن صرخة تختلج صدر كلّ مواطن يشعر بالأسى بسبب الأوضاع الصعبة التي يمرّ بها لبنان وسط الأزمات السياسيّة والإقتصاديّة المتتالية.