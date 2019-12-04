أحلام تحقق الملايين في وقت قصير!

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متابعة بتجـــــــــــرد: بعد تصدّرها سباق الأغاني الأكثر استماعًا وطلبًا من الجمهور، حققت أغنية النجمة الإماراتية أحلام الجديدة “أنا ما أستغني” رقمًا قياسيًا من حيث نسبة المشاهدة التي حصدتها.
وتخطى الفيديو الرسمي الخاص بالأغنية حاجز الثلاثة ملايين مشاهدة بعد أسبوعين على إتاحة عرضه عبر قناة “أحلام” على موقع “يوتيوب”.
أغنية “أنا ما أستغني”، من كلمات منصور البلوي، ألحان ناصر الصالح وتوزيع خالد عز، وهي عبارة عن عمل فني طربي باللهجة الخليجية، أعادنا الى حقبة الزمن الجميل، أيام الطرب الحقيقي والفن الأصيل الذي نفتفده هذه الأيام.
تجدر الإشارة إلى أن أغنية “أنا ما أستغني”، هي أوّل أغنية تصدرها أحلام من ألبومها الجديد، الذي تعمل على إنجاز أغنياته منذ فترة.
لمشاهدة فيديو أغنية “أنا ما أستغني”:
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