شكران مرتجى تكتب رسالة عن الإنتحار: إنه زمن الوحدة!

متابعة بتجـــــــــرد: تحدّثت الممثلة السورية شكران مرتجى بأسلوبها الخاص عن ظاهرة الإنتحار وعن كيفية محاربتها، فنشرت تعليقاً عبر حسابها على “إنستغرام” تحدّثت فيه عن المحبة. وكتبت: “نلوّن العمر قدر المستطاع… ربما بذكرى جميلة بلحظة سعيدة تمر على الخاطر بعائلة حنونه بصديق معطاء بعمل نعشقة بشقاوة طفلة صغيرة قساوة الحياة تنال كل شيء الأوطان والبشر والقلوب”. وتابعت رسالتها: “كل من يستطيع تلوين حياة الآخرين فليفعل زمن التوحد بامتياز كثر يجلسون مع عائلاتهم وأصدقائهم ويشعرون بالوحدة أنصتوا لصمتهم ربما لحظة بوح تنقذهم من مصير حزين ليس لهم وإنما لأحبتهم وربما لكم، #ظاهرة_الإنتحار”.

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