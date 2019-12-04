هجوم شرس على كاظم الساهر من الإعلامية مي العيدان: “كون مرة واحدة بعمرك صريح”!

متابعة بتجـــــــــرد: بعدما أعلن الفنان العراقي كاظم الساهر عن إلغاء حفلته في السعودية التي كان من المقرر أن يحييها ضمن مهرجان “موسم الرياض” والتي اعتذر عن عدم إحيائها بسبب الأحداث الأليمة التي يشهدها العراق، شنّت الإعلامية الكويتية مي العيدان هجوماً شرساً عليه وكذّبت كلامه كاملاً.

وقالت العيدان، عبر حسابها الرسمي على “إنستغرام” :”زين، الحمد الله طلع عندك إحساس.. ليش ما تقول الصح إنك ما تقدر تحضر عشان الأزمة القطرية اللي صار لها أكثر من 3 سنوات مو لأنه العراق يمر بأزمة، مو من الثمانينيات والعراق ما تخلص أزماته، حربان، وموت، وكيماوي، وحصار، وإرهاب، وزرقاوي، وزفتاوي، وتفجيرات يومية”.

وتابعت هجومها على الساهر، قائلة: “كل يوم يموت العشرات غير أزمات الكهرباء والماديات والوظائف، خلك مرة واحدة بعمرك صريح لا تلف ولا تدور لأنها مكشوفة وحدها.. لو فيك خير سوّي حفلة في العراق وحط ريعها لأولاد الشهداء، بس أدري ما تسويها يا قيصر بدون عرش”.

وكانت الصفحة الرسمية للساهر أعلنت عبر “تويتر”، عن إلغاء حفلته المنتظرة في المملكة العربية السعودية ضمن فعاليات “موسم الرياض”، وذلك بسبب الأحداث الجارية في العراق واستشهاد عدد من أبنائه الذين خرجوا للمطالبة بحقوقهم من حكومة دولتهم وكان الرد هو الرصاص الحي والقتل بشكل عشوائي.