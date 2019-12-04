أروى جودة تُعلّق على حقيقة غرور هيفاء وهبي.. وهكذا ردّت على موعد زواجها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

كشفت الفنانة المصرية أروى جودة، عن قرب انتهائها من تصوير فيلم "أشباح أوروبا" مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، والذي يشارك في بطولته الفنان أحمد الفيشاوي.

وقالت أروى في تصريح خاص لـ"فوشيا": "اقتربنا من انتهاء التصوير، ولا أستطيع التحدث عن دوري لأنني سأظهر كضيفة شرف".

وعن حقيقة غرور هيفاء وهبي كما يُشاع عنها، قالت الفنانة المصرية: "بالعكس هي إنسانة هادئة جدًا خلال العمل، ولطيفة للغاية، ولم أرَ منها أي شيء يدل على غرورها".

وتابعت: "لم أتعاقد على أي مسلسل في دراما رمضان المقبل حتى الآن، ولا أعلم شيئًا عن وجود جزء ثالث من فيلم الجزيرة".

وبسؤالها عن موعد دخولها القفص الذهبي، قامت أروى بمغادرة مقابلة "فوشيا" على سبيل الدعابة، ثم عادت وقالت: "لا أعلم هذا الأمر نصيب، لا يوجد شيء حتى الآن".

وعن فستانها الأسود اللامع في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ41، قالت: "أقول الحقيقة ولا أكذب؟، هذا الفستان قمت باستعارته من صديقتي سارة، وللعلم أصدقائي نصحوني بألا أقول ذلك ولكن لن أكذب".

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وكانت أروى جودة قد كشفت في وقت سابق عن توجهاتها العملية حال اعتزالها الفن بشكل نهائي، مشيرةً إلى أنها تحب مجال التصميم، خاصةً الأزياء والمجوهرات.

وقالت أروى في تصريحات تلفزيونية: "سبق وأن عملت فترة كعارضة أزياء، ومن المتوقع أن أعمل في التصميمات بعيدًا عن التمثيل".

وأضافت: "كما أنني أحب قيادة الطائرات، وتواصلت من قبل مع شركة لكي أتعلم، ولكني تلقيت صدمة وهي أنني تخطّيت السن المسموح للقبول بكثير، ‏لذلك سوف أتعلم قيادة الطائرات كهواية وليست كمهنة".‏

وتابعت: "كما أنني أود أن يكون لدي مطعم وجبات سريعة صغير، ولكني لن أعمل به بل سأكتفي بصورتي فقط".

وأردفت: "ومن المهن التي كنت أود أن أمتهنها أيضًا، هندسة الصوت لأنني أعشق الموسيقى، وأيضًا كنت أود العمل كمهندسة ديكور".

يُذكر أن آخر ظهور درامي لأروى جودة، عبر مشاركتها في مسلسل "صانع الأحلام" الذي ‏عُرض ‏في ‏شهر رمضان ‏‏2019، مع مكسيم خليل وإيلي متري ورنا ريشه وطوني عيسى ومي سليم وجيسي ‏عبدو، ‏من ‏إخراج محمد عبدالعزيز، وتأليف بشار ‏عباس.‏