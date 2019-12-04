أحمد سعد يؤكد: لا أريد إيذاء سميّة الخشاب







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: أكد الفنان أحمد سعد أنه لم يكن يعلم بأن قضية سمية الخشاب لا تزال قائمة وأنه فوجِيء بالحكم عليها ولا يريد إيذاءها بأي حالٍ من الأحوال، مشيراً إلى أنه راسلها موضحاً بأنه لا يعلم شيئاً عما فعله المحامي، وهي ردّت عليه بأن المحكمة ستسوي القضية.

كلام "سعد" جاء خلال حواره مع برنامج MBC Trending، حيث اعترف أنه ارتكب العديد من الأخطاء ومنها اختيار شخصيات صعبة، وقال: "ربما لم يكن الوقت مناسبا للزواج في الوقت الذي كان يجب التركيز فيه على عملي ونجاحاتي، وهو ما أفعله الآن.



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