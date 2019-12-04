شكرا لقرائتكم خبر عن داليا مصطفى: "حواديت الشانزليزيه" أعادنى للحقبة التى أحبها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة داليا مصطفي فى تصريحاتها لـ"الخليج 365"، عن سعادتها بالعمل على شخصية "قسمت هانم" ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه" الذي يعرض حالياً علي قناة ON.

وأكدت الفنانة داليا مصطفي على أن أكثر ما أسعدها منذ قراءة السيناريو هو عودتها للحقبة التي تعشقها، حيث تدور أحداث المسلسل خلال فترة الخمسينيات، وعلقت قائلة : "طول عمري بعشق القراءة في حقبة الأربعينات وحتي الستينات، وأغلب الروايات بحب اقراها في الفترة دي، وبحب أفلام الفترة دي جداً، والقاهرة عموماً خلال تلك المدة، خاصة لما برجع بالزمن والاقي نظافة الشوارع وجمال الناس، وبالتالي فرحت جداً لما عرفت إن المسلسل ها يرجع بي للحقبة الزمنية دي".



داليا مصطفي

واستكملت داليا مصطفي حديثها قائلة: "وبالتالي قبل ما اشتغل علي المسلسل قمت بتكثيف مشاهداتى لأفلام زمان الأبيض والأسود، بغرض رؤيتهم أكثر والتركيز علي مشية الهوانم خلال تلك الفترة كي أتعلم أكثر، وكيف كان يتحدثوا بتثبيت يد أحياناً والإشارة بأخرى وما إلى ذلك من تفاصيل كثيرة عشقت العمل عليها أثناء التصوير".

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داليا مصطفي 1

تدور أحداث مسلسل "حواديت الشانزلزيه" حول 5 طبقات بحقبة الخمسينات، ويشارك في بطولته إلي جانب داليا مصطفي كلاً من اياد نصار، وإنجي المقدم، ومي سليم، وإدوارد، وأماني كمال، وعمر الشناوي، وفريدة سيف النصر، وآخرون، من تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإخراج مرقس عادل.

"حواديت الشانزليزيه" ينتمي لنوعية الأعمال الدرامية المطولة، ويتكون من 45 حلقة، يكتبه أيمن سليم ونهى سعيد، من إخراج مرقص عادل، فى اول تجاربهما بعالم الدراما، ويتولى إنتاجه شركة "سينرجى".