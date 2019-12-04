شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. إليسا تخوض تجربة صحفية وتطالب جمهورها بالاشتراك لإعادة الأمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت المطربة اللبنانية "إليسا" تعاونها مع جريدة النهار اللبنانية، على عدد خاص للجريدة الفترة المقبلة، وكتبت على صفحتها الشخصية عبر "إنستجرام" معلقة: "كل واحد عندو قصة وناطرين نقرأ عنا بعدد خاص من النهار، ابعتو قصصكن لنتشاركا سوا ونكون كلنا عم نشارك بالعدد ونعيد الأمل من خلال تجارب بعض".

يشار إلى أن إليسا تستعد لإحياء حفل غنائى كبير فى جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، المقرر إقامته يوم 12 ديسمبر الجارى.