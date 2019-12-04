شكرا لقرائتكم خبر عن المتحدة للخدمات الإعلامية تعيد مجدى أبو عميرة وحسنى صالح للدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استكمالاً لخطتها فى ضبط سوق الدراما التليفزيونية، والجمع بين مدارس وأجيال مختلفة فى عالم الدراما التليفزيونية، لتقديم ما يتماشى مع الأسر المصرية والعربية، استعانت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة رجل الأعمال تامر مرسى، بالمخرج الكبير مجدى أبو عميرة، والمخرج القدير حسنى صالح لتعيدهما من جديد للساحة الفنية.

عودة المخرجين مجدى أبو عميرة وحسنى صالح شىء يُحسب للشركة المتحدة، التى لم تنس كبار المخرجين الذين أثروا الشاشات العربية بأعمالهم، وجعلت الدراما المصرية فى المقدمة على مدار عقود طويلة، حيث ينتمى أبو عميرة لجيل الكبار أما حسنى صالح فهو من جيل الوسط، وكلاهما له أعمال شديدة التميز مع اختلاف مدارسهما الفنية.

ويواصل المخرج مجدى أبو عميرة تحضيراته حاليًا على مسلسل "قوت القلوب"، من بطولة نجمة الكوميديا ماجدة زكى، وتأليف محمد الحناوى، بعدما استعانت الشركة المتحدة بالمخرج الملقب بملك الدراما التليفزيونية.

أما المخرج حسنى صالح فيواصل حاليًا تصوير أحداث مسلسل "رحيل زهرة"، والذى تتولى إنتاجه الشركة المتحدة بالتعاون مع المنتج أحمد الجابرى، ويتولى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم عمرو عبد الجليل ومحمود عبد المغنى وحنان مطاوع ومحمد رياض ومنة فضالى.