شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. بدء عزاء شعبان عبد الرحيم فى فيصل بحضور المطربين الشعبيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عزاء المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، والمقام حاليًا فى شارع الشيشيني بمنطقة الطوابق فيصل، وحضر الآن لتقديم واجب العزاء المطرب الشعبى هوبا وعادل الخضرى، ويتلقى العزاء نجلا المطرب الراحل، وهما عصام وعدوية شعبان عبد الرحيم.

كانت أسرة المطرب الراحل شعبان عبد الرحيم قد شيعت جثمانه أمس الثلاثاء من مسجد السيدة نفيسة إلى مثواه الأخير، وتم دفنه بمقابر ميت حلفا بالقليوبية، ليسدل الستار على حياة النجم الشعبى، بعد مسيرة حافلة خاضها الفنان الراحل في الغناء الشعبي.

وقدم عشرات الأغاني أشهرها "مواطن ومخبر وحرامي" من فيلم يحمل نفس الاسم، وأغنية "أنا بكره إسرائيل" و"متخافش من الحكومة" و"شعبان يتحدى جاكسون" و"هابطل السجاير" ساهمت في اشتراكه في عدد من الأفلام السينمائية بعدما اختاره المخرج الكبير داوود عبد السيد لبطولة فيلم "مواطن ومخبر وحرامي".

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