شكرا لقرائتكم خبر عن براد بيت بعد تخلصه من الكحول لم يبك على مدار 20 سنة.. اعرف الحكاية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم العالمي براد بيت خلال لقاء له بمجلةInterview ، جمعه بالنجم أنتوني هوبكنز، أنه لم يبك ولو مرة خلال 20 سنة، موضحا أنه مع التقدم في العمر ومع وجود أولاده أصبح أكثر عاطفة وهي مرحلة وصفها بالجيدة.

وأوضح براد بيت خلال اللقاء أنه عاني من إدمان الكحول وكافح من أجل التخلص منه لكنه يرى أن شرب الكحوليات كان في بعض الأحيان ضروريا.

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كان آخر أعمال براد بيت فيلم Once Upon a Time In Hollywood للمخرج العالمى كوينتين تارانتينو، وتدور أحداث الفيلم فى عام 1969 فى مدينة لوس أنجلوس، حول شخصيتين رئيسيتين هما "ريك دالتون" ممثل تليفزيونى سابق لمسلسل ينتمى لنوعية "الويسترن" أو الغرب الأمريكى، ويجسده ليوناردو ديكابريو، و"كليف بوث"، الممثل البديل له الذى يؤدى المشاهد الخطرة بدلا منه، ويجسده براد بيت، يكافح الاثنان من أجل تحقيق الشهرة فى هوليوود، بالتزامن مع بدء نشاط القاتل الشهير تشارلز مانسون.

ويركز الفيلم على سلسلة جرائم القتل التى ارتكبتها عائلة "مانسون" فى فترة الستينيات من القرن الماضى، وراح ضحيتها عدد من الأشخاص منهم الممثلة الأمريكية شارون تايت التى تم طعنها نحو 16 طعنة، وكانت وقتها حاملا فى شهرها الثامن.

ويشارك فى بطولة الفيلم كل من براد بيت وليوناردو ديكابريو وآل باتشينو، ومارجوت روبى، لورينزا ايزو، وداكوتا فانينج، وكيرت روسيل، والفيلم من إخراج وتأليف كوينتين تارانتينو.